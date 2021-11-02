Санкт-Петербург, , 13:00 — REGNUM В Петербурге прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции около 150 беременных женщин. Об этом 2 ноября сообщил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Беременная (сс) Suhyeon Choi

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«Это число нас не устраивает. Мы проведём в ближайшие дни выездные инспекции, посмотрим, насколько присутствует информация о вакцинации беременных, насколько акушеры-гинекологи привержены этой работе», — заметил он.

Также Лисовец добавил, что за прошедшие несколько дней увеличения числа госпитализированных беременных не наблюдается.

Напомним, основная вакцина, которая рекомендована беременным женщинам — «Спутник V». Вакцинироваться необходимо после 22-й недели беременности.

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