Москва, 2 ноября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Правительство России не может остановить свою деятельность в нерабочие дни и работают «в режиме доменной печи». Об этом сегодня, 2 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Москва. Дмитрий Песков

По его словам, российское правительство ещё в ручную расшивает какие-то узкие, проблемные места, возникающие в контексте пандемии коронавируса.

Также на длинные выходные не уходит и администрация главы государства, потому что обеспечивает работу президента России.

«Деятельность органов власти России не подлежит остановке ни при каких обстоятельствах», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях пандемии коронавируса ответственность глав регионов возрастает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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