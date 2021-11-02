Приштина, , 12:57 — REGNUM В министерстве юстиции Косово вечером 1 ноября сообщили о том, что предстоящий веттинг — проверка на причастность к коррупции и связи с организованной преступностью — затронет как албанских, так и сербских прокуроров и судей, работающих в Косово. При этом адвокаты проверку проходить не будут.

Судья Lipetsk.ru

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, сербские судьи работают, например, в Северной Митровице. При этом этнический албанец, адвокат Кадри Осай сообщил албанским журналистам, что при к сербским судьям албанские коллеги не имеют никаких претензий — сотрудничество ведется на конструктивной основе.

В минюсте Косово подчеркнули, что в случае, если сербские судьи не пройдут веттинг их замена не составит труда, поскольку новые поколения сербских юристов регулярно сдают экзамены.

Напомним, законопроект о веттинге должен быть одобрен 2/3 членов парламента, поскольку предполагает конституционные изменения.

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