Приштина, Сербия, 2 ноября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В министерстве юстиции Косово вечером 1 ноября сообщили о том, что предстоящий веттинг — проверка на причастность к коррупции и связи с организованной преступностью — затронет как албанских, так и сербских прокуроров и судей, работающих в Косово. При этом адвокаты проверку проходить не будут.

Lipetsk.ru Судья

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, сербские судьи работают, например, в Северной Митровице. При этом этнический албанец, адвокат Кадри Осай сообщил албанским журналистам, что при к сербским судьям албанские коллеги не имеют никаких претензий — сотрудничество ведется на конструктивной основе.

В минюсте Косово подчеркнули, что в случае, если сербские судьи не пройдут веттинг их замена не составит труда, поскольку новые поколения сербских юристов регулярно сдают экзамены.

Напомним, законопроект о веттинге должен быть одобрен 2/3 членов парламента, поскольку предполагает конституционные изменения.