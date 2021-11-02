Москва, , 12:48 — REGNUM Публикации подобные заявлениям о российской военной технике «у границ Украины» в американском издании Politico, не достойны, чтобы их комментировали. Это не более чем некачественный вброс. Об этом 2 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Качество этих публикаций даже не стоит комментировать, в целом на них не стоит обращать внимание», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков указал, что там речь идёт о границе с Украиной, показывают границу с Белоруссией.

«Само качество наилучшим образом свидетельствует о том, что не нужно тратить время на знакомство с такими некачественными вбросами», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, американское издание Politico опубликовало несколько спутниковых снимков, на которых якобы запечатлены российские танки «на границе с Украиной». Как отмечают авторы, бронетанковые части, артиллерия и пехота на фото якобы находятся в Смоленской области, в городе Ельня. Вместе с тем данный регион граничит только с Белоруссией, а от Украины отделён Брянской областью.