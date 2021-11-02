Горно-Алтайск, 2 ноября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. На территории Республики Алтай в ближайшие дни ожидается резкое понижение температуры. По данным регионального гидрометцентра, ночью 4 ноября температура в столице Горно-Алтайске опустится до 20 градусов мороза, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Free-Photos Мороз

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В горах столбик термометра опустится до 28 градусов ниже нуля. Кроме того, днём 2 и ночью 3 ноября в республике ожидается усиление ветра до 15−20, в горах до 27−32. Местами пройдёт снег, на дорогах — гололедица, на перевалах по ночам возможны метели.

В связи с этим жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности при эксплуатации печей. быть осторожными на дорогах.

«Высоки риски нарушений в работе систем энергоснабжения и жизнеобеспечения населения, ограничения движения на автодорогах, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий», — отметили в Главном управлении МЧС по региону.