Москва, 2 ноября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Узбекистан критически зависит от России в миграционном аспекте. Об этом 2 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Малашенко.

Mil.ru Россия и Узбекистан

«Узбекам Россия необходима, тем более, что переориентировать куда-то свои миграционные потоки они не могут», — пояснил эксперт.

«В Узбекистане совершенно огромная безработица — как была, так и осталась» — подытожил политолог.