Тбилиси, , 12:46 — REGNUM Все члены оппозиционной фракции парламента Грузии «Лело — Партнерство для Грузии» объявили бойкот законодательному органу. Об этом 2 ноября сообщила журналистам член фракции Саломе Самадашвили.

Здание Парламента Грузии Georgiantrip.ge

Она отметила, что это — официальное заявление. Решение связано с тем, что члены фракции опасаются за жизнь бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме в Рустави.

«Не будем участвовать в работе пленарных заседаний парламента до тех пор, пока государство и власть не обеспечат адекватную защиту здоровья Михаила Саакашвили и не нейтрализуют все опасности, которые могут быть связаны с его жизнью», — сказала Самадашвили.

При этом она отметила, что депутаты не будут сдавать свои мандаты. Также фракция намерена участвовать в работе парламента, если это будет касаться важных для страны конституционных изменений.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд. 1 ноября экс-президент объявил, что выборы в органы самоуправления были «сфальсифицированы», и призвал оппозиционных депутатов отказаться от своих мандатов.

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