Москва, 2 ноября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Россия не меняет своих планов по поставкам газа в Европу после 8 ноября, когда будут заполнены российские газовые хранилища, заявил 2 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Россия выполняет все обязательства (по поставкам газа), делает это четко и даже с превышением этих обязательств. Ориентировка президента России (Владимира Путина) на этот счет, конечно же, остается в силе», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее немецкая газета Die Welt сообщила, что президент России Владимир Путин обладает способностью влиять на цены на газовом рынке в Европе.

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