Сыктывкар, , 12:44 — REGNUM Доля привитых в ежедневном числе заболевших коронавирусом составляет обычно 1−2%. Об этом 2 ноября заявил глава Республики Коми Владимир Уйба на телеканале «Россия 24».

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«Я сейчас каждый день в видеобращениях акцентирую на это внимание: количество вновь заболевших за сутки, процент привитых в этом количестве не превышает 1−2%. Максимально до 5% среди вновь выявленных заболевших это привитые», — заявил Уйба.

«Конечно, это очень серьёзно и убедительно показывает, что процент привитых, чем он ниже, тем у нас больше людей, (подверженных) заражению и заболеванию», — указал он.