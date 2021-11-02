Владимир, 2 ноября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Во Владимирской области 2 ноября подтвержден 321 новый случай заражения коронавирусом — на один меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 63 тыс. 453 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 52 тыс. 656 пациентов, в том числе 61 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2255 человек. За последние сутки подтверждено 11 новых летальных случаев.