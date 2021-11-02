Махачкала, , 12:42 — REGNUM В Дагестане произошло ДТП, в котором пострадали пятеро человек, трое из них скончались. Авария случилась около 23:30 1 ноября в городе Махачкале, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария 21.мвд.рф

Водитель Toyota Camry проехал на запрещающий сигнал светофора, не справился с управлением и врезался в дерево, а затем в опору линии электропередачи. ДТП произошло на проспекте Петра I.

За рулем находился 26-летний местный житель. Он и 23-летний пассажир легковушки попали в больницу с травмами различной степени тяжести. Еще три пассажира, в том числе двое 25-летних жителей Махачкалы и 23-летний житель Ботлихского района, погибли.

В комментариях к этому трагическому событию пресс-служба главы Дагестана выразила соболезнование родным погибших и отметила, что чаще всего ДТП в регионе происходят из-за нарушения скоростного режима и выезда на полосу встречного движения.

«С января по октябрь на территории республики совершено более 1,1 тысячи ДТП, в результате которых погибло свыше 240 человек, ранено около 1,6 тыс. человек», — говорится в сообщении.

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