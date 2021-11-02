Белгород, , 12:42 — REGNUM В Белгородской области 2 ноября впервые подтверждён 351 случай заражения коронавирусом, что на пять больше, чем выявлено сутками ранее. Общее количество инфицированных превысило 63 тысячи. Выздоровели за сутки 268 пациентов, зарегистрировано шесть летальных исходов. На вакцинацию от COVID-19 поданы 4 334 заявки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

В лаборатории инфекционной больницы Иллюстрация ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

Всего в Белгородской области выявлено 63 160 носителей инфекции. Справились с заражением 53 087 человек, скончался от осложнений 1 321 пациент.

В стационарах находятся 2 756 белгородцев, в том числе 145 — на ИВЛ, лечатся амбулаторно 5 996 жителей, на самоизоляции 23 422 человека.

С начала прививочной кампании на вакцинацию от COVID-19 записались 835 667 человек. Оба компонента прививки получили 754 489 жителей региона.