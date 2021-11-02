София, 2 ноября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. Со 2 ноября 2021 года цена на природный газ для бытовых потребителей в Болгарии снизилась на несколько пунктов. Об этом сообщило Болгарское телевидение.

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Согласно официальной информации, соответствующие услуги станут дешевле на 1,35 левов ($0,80) и составят 93,19 левов за мегаватт-час.

«Мы договорились с нашими российскими партнерами из Газпрома о выгодных для Софии тарифах, — говорится в заявлении болгарской акционерной компании «Булгаргаз». — В дальнейшем подобное снижение цен может стать регулярной практикой».

В то же время представители болгарской Комиссии по энергетическому и водному регулированию (КЭВР) в очередной раз предупредили население страны о возможном росте тарифов на тепло (до 20%). По словам представителей регулятора, в настоящее время власти Болгарии не располагают четким планом борьбы с инфляцией внутри страны и подорожанием энергоносителей на мировых рынках.