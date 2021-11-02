Магнитогорск, Челябинская область, 2 ноября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. В Челябинской области завели уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни. Потерпевшей стала жительница Магнитогорска, сообщает областное управление СКР.

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Преступление было совершено в сентябре. Неустановленное пока лицо опубликовало в интернете видео, содержащее её тайну.

Ведутся следственные действия. Если виновного поймают, то ему может грозить до двух лет колонии.