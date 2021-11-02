Томск, , 12:37 — REGNUM В Томской области за минувшие сутки выявили 242 новых случая заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции составил 1,4, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 48 428. К настоящему времени от COVID-19 выздоровели 38 419 человек, в том числе 56 за последние сутки.

По состоянию на 2 ноября, занятость коечного фонда в ковидных госпиталях региона превышает 80%.