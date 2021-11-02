Ростов-на-Дону, 2 ноября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Более 2,4 млн жителей Ростовской области (свыше 57% населения) приняли участие в переписи населения. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 ноября.

Алексей Колчин ИА REGNUM Перепись населения

В некоторых муниципальных образованиях Ростовской области участие в переписи приняли более 80% населения. Более активны сельские жители. В числе городов-лидеров — Батайск, Волгодонск и Каменск-Шахтинский.

Участниками переписи в цифровом формате стали около 530 тыс. человек.