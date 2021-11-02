Москва, , 12:37 — REGNUM В России возбуждено 503 уголовных дела за распространение поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, установлены 293 подозреваемых в подделке документов. Об этом сегодня, 2 ноября, во вторник сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передаёт ТАСС.

Сертификат о вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

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По её словам, только с 18 по 24 октября сотрудники МВД провели 1326 различных мероприятий по выявлению подделки медицинских документов по CJVID-19. Возбуждено 14 уголовных дел, установлены 26 человек, причастных к указанным деяниям.

Также органы внутренних дел выявили 216 интернет-ресурсов, через которые распространялись фальсифицированные документы о вакцинации. Всего заблокировано 2036 специализированных интернет-сайтов.

Как сообщало ИА REGNUM, осуждает тех, кто покупает сертификаты о якобы сделанной прививке от коронавируса, большинство жителей России (41%).

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