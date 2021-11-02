Москва, 2 ноября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Председатель ПА ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудил со спикером парламента Казахстана Нурланом Нигматуллиным подготовку заседания Совета и пленарного заседания Парламентской Ассамблеи ОДКБ, которые состоятся 29 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

Мероприятия пройдут в формате видеоконференции, отмечает сайт нижней палаты парламента.

В ходе разговора речь шла о развитии межпарламентских отношений в различных форматах — комиссии высокого уровня, а также взаимодействия профильных комитетов Государственной думы и Мажилиса Республики Казахстан.

Нигматуллин поздравил Володина с избранием на должность председателя Государственной думы.

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