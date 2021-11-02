Ростов-на-Дону, 2 ноября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону ко Дню народного единства проведут телемарафон фестиваля «Культура и искусство народов России» с участием творческих коллективов народов юга России. Площадкой выбран Дом офицеров Южного военного округа.

Omskportal.ru День народного единства в Омске

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия готовится отмечать День народного единства — трансляция»

На сцене выступят Астраханский государственный ансамбль песни и пляски, вокальный ансамбль «Джаз-рандеву» из Симферополя, ансамбль народной песни и танца Республики Адыгея «Исламей», ансамбль песни и пляски «Казачья воля» из Волгограда, хор имени Цебекова из Калмыкии. Донскую культуру представит ансамбль песни и танца «Легенда».

Праздничный концерт начнётся в полдень 4 ноября. Трансляция состоится на сайте правительства Ростовской области.