Воронеж, , 12:32 — REGNUM Три женщины скончались от коронавируса после родов в Воронежской области. Об этом сообщила 2 ноября журналистам главный акушер-гинеколог департамента здравоохранения по региону Ольга Самофалова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Все беременные у нас мониторируются, и лечение согласовывается с федеральным реанимационным Центром Москвы — Центром В. И. Кулакова. Но, к сожалению, три случая материнской смерти всё-таки есть. Но с их младенцами всё хорошо», — цитируют медика «Вести Воронеж».

Как сообщало ИА, 2 ноября в Воронежской области впервые зарегистрировано более 800 случаев заражения коронавирусом за сутки, скончались сразу 85 человек. Всего в регионе подтверждено почти 156 случаев заражения коронавирусом, 119,3 тыс. вылечились, 7 330 человек спасти не смогли.