Чемальский район, Алтай, 2 ноября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Чемальском районе Республики Алтай мужчину признали виновным в неосторожном обращении с огнём и провоцировании крупного пожара. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, инцидент произошёл 5 апреля 2020 года в урочище Карасук.

Главное управление МЧС по Республике Алтай Лесной пожар в Горном Алтае

По данным ведомства, обвиняемый на своём участке развёл костёр и сжигал мусор. Однако из-за ветренной погоды огонь по сухой траве перешёл на соседний лесной массив, в результате чего было уничтожено 4,6 гектара хвойного леса. Ущерб лесному фонду оценили в 885,6 тыс. рублей.

Решением районного суда мужчину приговорили к 210 часам обязательным работам. Кроме того, для взыскании суммы ущерба на два принадлежащих ему земельных участка площадью 44 и 6 тыс. кв. метров был наложен арест.

«Арест земельных участков стал для мужчины настолько неприятным сюрпризом, что он поспешил полностью оплатить долг до момента передачи имущества на торги», — отметили в управлении.