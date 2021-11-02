Сеул, 2 ноября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В октябре 2021 года индекс потребительских цен в Южной Корее составил 108,97 пункта, что на 3,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Pixabay.com Яйца

Согласно опубликованным данным, темпы роста показателя являются самыми высокими с января 2012 года.

Стоимость промышленных товаров также увеличилась на 4,3%. В частности, цены на нефтепродукты выросли 27,3%, что является самым высоким показателем с августа 2008 года.

Стоимость сельскохозяйственной, рыбной продукции и продукции животноводства увеличилась на 0,2%. В частности, цены на куриные яйца выросли на 33,4%, на чеснок — на 13,1%, свинину — на 12,2%, рис — на 2,9%.

Стоимость электроэнергии, воды и газа также выросла на 1,1%, предметов первой необходимости — на 4,6%.

Индекс потребительских цен — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цены на товары и услуги (потребительской корзины) за определенный период в экономике.