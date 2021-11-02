Новосибирск, , 12:36 — REGNUM В Новосибирске завтра, 3 ноября, состоится фестиваль «Кухни народов России». Из-за эпидемиологической обстановки он пройдёт в онлайн-формате.

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Фестиваль расскажет о кухнях народов России, познакомит с гастрономическими предпочтениями, напитками и блюдами регионов страны, расширит представления новосибирцев об исторических аспектах возникновения праздника, рассказали организаторы.

Блюда сибирской кухни приготовят новосибирские деятели культуры и искусства, блогеры и журналисты. Благодаря серии мастер-классов шеф-поваров страны зрители смогут научиться готовить блюда коренных народов Севера, Кузбасса, Горного Алтая, Бурятии и других.

Также запланирована праздничная концертная онлайн-программа «Концерт по рецепту» с участием творческих коллективов.