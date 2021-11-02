Москва, 2 ноября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В России в соответствии с указом президента России Владимира Путина режим нерабочих дней установлен на федеральном уровне до 7 ноября. Верить слухам о продлении этого режима не стоит. Об этом 2 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя продление нерабочих дней в Новгородской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа ТРЦ «Академ-Парк» в период нерабочих дней

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Официальный представитель Кремля пояснил, что все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и могут принимать самостоятельные решения в зависимости от ситуации в контексте своего региона.

«Не нужно верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию», — добавил Песков.

Он также добавил, что работу продолжают и президент РФ, и администрации Кремля, и правительство России, которое работает «в режиме доменной печи» вне зависимости от обстоятельств, а также вручную решает вопросы.

«Ни правительство, ни администрация не могут прекратить функционировать», — констатировал Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России из-за роста числа заражений коронавирусом с 28 октября по 7 ноября был объявлен период нерабочих дней. В регионах с наиболее сложной ситуацией нерабочие дни глава государства Владимир Путин разрешил вводить с 23 октября. Этим правом воспользовались шесть регионов страны.