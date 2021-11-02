Сыктывкар, , 12:30 — REGNUM В Коми ускоряется заболеваемость коронавирусом. Об этом 2 октября заявил глава Республики Коми Владимир Уйба на телеканале «Россия 24».

Коронавирус Mzdnr.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

«Всего с момента (начала) фиксации заболевших коронавирусом в республике зафиксировано 79 тыс. 346 человек заболевших. За последние сутки это 378 случаев. Мы каждый день прирастаем. Вчера это было 369», — заявил Уйба.

«Высокая у нас, конечно, заболеваемость на 100 тыс. — 9 тыс. 752. Мы понимаем, что ситуация напряжённая, но при этом работа есть и стационаров, и амбулаторной службы, в полном объёме скорая помощь. В этом смысле держим коечный фонд с разрывом в 20% между развёрнутым и занятым», — указал он.