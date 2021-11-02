Киквидзенский район, 2 ноября 2021, 12:33 — REGNUM Пилотный проект стоматологической поликлиники, в которой предусмотрена возможность размещения для временного проживания врачей, возводят в станице Преображенской Киквидзенского района Волгоградской области, сообщили 2 ноября в пресс-службе администрации региона.
Старое здание стоматологической поликлиники в станице находится в аварийном состоянии и не подлежит реконструкции или капремонту. Летом 2021 года началось строительство нового корпуса, к ноябрю рабочие уже приступили к отделке помещений и благоустройству прилегающей территории. Учреждение начнёт приём посетителей весной 2022 года. Особенностью здания стали жилые помещения для временного проживания врачей, которые будут приезжать в район для оказания узкоспециализированной помощи, чтобы пациентам не приходилось ехать на консультации в Волгоград.
В государственную стоматологическую службу Волгоградской области входят 29 поликлиник и их подразделений. С 2014 года на их модернизацию направлено более 400 млн рублей.