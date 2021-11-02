Волгоградская область, 2 ноября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Пилотный проект стоматологической поликлиники, в которой предусмотрена возможность размещения для временного проживания врачей, возводят в станице Преображенской Киквидзенского района Волгоградской области, сообщили 2 ноября в пресс-службе администрации региона.

Василий Иванов ИА REGNUM Кабинет стоматолога-терапевта

Старое здание стоматологической поликлиники в станице находится в аварийном состоянии и не подлежит реконструкции или капремонту. Летом 2021 года началось строительство нового корпуса, к ноябрю рабочие уже приступили к отделке помещений и благоустройству прилегающей территории. Учреждение начнёт приём посетителей весной 2022 года. Особенностью здания стали жилые помещения для временного проживания врачей, которые будут приезжать в район для оказания узкоспециализированной помощи, чтобы пациентам не приходилось ехать на консультации в Волгоград.

«Стоматологическая поликлиника для жителей Киквидзенского и соседних районов — это такой первый, пилотный проект на территории Волгоградской области, серьёзная задача. Исходя из этого опыта мы дальше будем принимать решения о строительстве таких комплексов в регионе. Стоматологическая служба достаточно активно развивается во всех муниципальных образованиях, за счёт средств бюджета ремонтируются помещения, приобретают оборудование. Ранее мы приняли решение централизовать стоматологическую службу по всей области, это даёт дополнительные возможности для развития», — отметил в ходе рабочей поездки в район губернатор Андрей Бочаров.

В государственную стоматологическую службу Волгоградской области входят 29 поликлиник и их подразделений. С 2014 года на их модернизацию направлено более 400 млн рублей.