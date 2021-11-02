Астрахань, , 12:29 — REGNUM В Астраханской области 2 ноября подтверждено 252 новых случая заражения коронавирусом — на шесть больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Коронавирус Permkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

Всего в регионе было зарегистрировано 67 тыс. 25 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1590 человек.

За весь период 2006 человек скончались. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,99.