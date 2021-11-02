Екатеринбург, , 12:29 — REGNUM На Среднем Урале от коронавирусной инфекции скончались еще 28 человек. Днём ранее этот показатель составил 31, сообщает 2 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Nilses

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На данный момент в COVID-центрах в тяжелом состоянии находятся 938 человек. Из них к аппаратам ИВЛ подключены 502 гражданина. В состоянии средней тяжести находятся 8683 пациента.

За сутки из клиник выписали 503 человека. С начала пандемии выздоровели 142 952 свердловчанина. В регионе от COVID-19 уже скончались 7532 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале за сутки выявили 718 случаев заражения коронавирусом.

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