Джакарта, 2 ноября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо встретился с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, чтобы обсудить укрепление сотрудничества между странами, сообщает Antara.

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Стороны обсудили четыре вопроса. Во-первых, Индонезия ценит сотрудничество в сфере здравоохранения во время пандемии между двумя странами.

Во-вторых, президент Индонезии подчеркнул важность укрепления экономического сотрудничества, особенно в развитии «зеленой» экономики. По словам президента, Индонезия может стать надежным партнером в этой области.

В-третьих, в связи с изменением климата президент еще раз подчеркивает приверженность Индонезии сокращению вредных выбросов. Индонезия показала хорошие результаты в значительном сокращении темпов обезлесения, а количество лесных пожаров является самым низким за 20 лет.

Джоко Видодо пригласил США инвестировать в новые и возобновляемые источники энергии, включая разработку электромобиля и литиевых батарей.

В-четвертых, что касается председательства Индонезии в G20, президент высоко ценит поддержку США.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии заявил, что очень важно синхронизировать политику развитых и развивающихся стран в отношении изменения климата.