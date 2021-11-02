Чебоксары, , 12:27 — REGNUM В Чувашии чуть подросло число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и зарегистрированы очередные летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям на 2 ноября, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 38 172 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, из них за последние сутки — у 178 человек. Напомним, что предыдущие сутки выявлено 176 носителей инфекции.

Вылечились 33 459 человек, доля выздоровевших составила 87,65%. Из них за последние сутки вылечились 168 пациентов.

Жертвами пандемии стали ещё 15 ковидных больных. Таким образом, скончались 2794 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии на заседании оперативного штаба, который назначен на 5 ноября, будет приниматься решение о том, продлевать нерабочий период или продолжить жить «в нормальном режиме».

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