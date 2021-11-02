Ереван, , 12:26 — REGNUM В Ереване 2 ноября вышли на акцию протеста водители шестой подстанции службы скорой помощи. Об этом сообщает агентство «Новости Армении».

Ереван Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, протестующие заявили, что на работе нагрузка выросла вдвое, а зарплата остаётся низкой. Водители сообщают, что получают около 120 тыс. драмов (около $200), и этих денег не хватает.

«Не успеваем ни поесть, ни сходить в туалет. Вызовов стало вдвое больше, однако зарплата такая же. Семью прокормить невозможно», — сказал журналистам один из протестующих.

Участники акции также заявили, что ранее могли подрабатывать, но из-за возросшей нагрузки сил на вторую работу не остаётся. Водители требуют встречи с сотрудниками мэрии.