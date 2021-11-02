Ереван, 2 ноября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Ереване 2 ноября вышли на акцию протеста водители шестой подстанции службы скорой помощи. Об этом сообщает агентство «Новости Армении».

Иван Шилов ИА REGNUM Ереван

По данным журналистов, протестующие заявили, что на работе нагрузка выросла вдвое, а зарплата остаётся низкой. Водители сообщают, что получают около 120 тыс. драмов (около $200), и этих денег не хватает.

«Не успеваем ни поесть, ни сходить в туалет. Вызовов стало вдвое больше, однако зарплата такая же. Семью прокормить невозможно», — сказал журналистам один из протестующих.

Участники акции также заявили, что ранее могли подрабатывать, но из-за возросшей нагрузки сил на вторую работу не остаётся. Водители требуют встречи с сотрудниками мэрии.