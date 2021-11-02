Екатеринбург, , 12:26 — REGNUM В Свердловской области за сутки выявлено ещё 718 случаев заражения коронавирусом. Из них 245 фактов зафиксировано в Екатеринбурге, сообщает 2 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Permkrai.ru

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Днём ранее суточный прирост заражений составил 723 случаев. Этот показатель на пять больше, чем по состоянию на 2 ноября.

Всего с начала пандемии в Свердловской области, по данным штаба, выявили 158 812 случаев заражения. В регионе уже вылечились 142 952 человека, от COVID-19 скончались 7532 гражданина.

Напомним, в Свердловской области 27 октября издан указ об ужесточении антиковидных мер. Людей старше 60 лет обязали соблюдать режим самоизоляции. В ряд заведений граждане смогут попасть только по QR-коду.