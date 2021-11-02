Манчестер, Великобритания, 2 ноября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал критику в адрес нападающего команды Криштиану Роналду. Об этом 2 ноября он сказал в своём подкасте.

Дмитрий Садовников Криштиану Роналду

Ранее болельщики и СМИ критиковали Роналду за нежелание прессинговать соперников.

«Я слышал такие разговоры. Когда люди говорят, что «МЮ» не добьётся успеха из-за Роналду, это богохульство. Это ужасно. Полное отсутствие уважения», — сказал Фердинанд.

Напомним, Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года. В чемпионате Англии сезона 2021/22 он провёл семь матчей, в которых забил четыре гола. Кроме того, в Лиге чемпионов на его счету три гола в трёх матчах.

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