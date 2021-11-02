Екатеринбург, 2 ноября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Работа над законопроектом о местном самоуправлении ведется в настоящее время. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») в ходе заседания ассамблеи Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль».

Duma.gov.ru Павел Крашенинников

«Что касается публичной власти, по уровню она разделена на ветви власти и на уровни — федеральный, региональный и муниципальный. С точки зрения федеральной мы приняли конституцию по поводу судов, по поводу правительства, Думы, Совета Федерации, правоохранительных органов. Сейчас этот закон («Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» — ред.), и, конечно, из него плавно будет вытекать закон о местном самоуправлении. Это будут не поправки, а новый закон. Работа ведется, она велась сразу после принятия основного закона», — сказал Крашенинников.

При этом глава комитета настроен вносить законопроект и дальше его дорабатывать.

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