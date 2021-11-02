Казань, , 12:39 — REGNUM В Татарии за прошедшие сутки выявили 184 случая заражения коронавирусом, накануне заболели 189 человек. Всего по состоянию на 2 ноября в республике зарегистрировали 31 144 случая инфицирования коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в регионе.

Пациент на ИВЛ

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Выздоровели за время пандемии 25 497 ковид-пациентов, скончались 997 носителей вируса. За минувший день выписали по выздоровлении 153 пациента, количество летальных исходов увеличилось на девять.

Госпитализировали за прошлый день 55 человек, 129 пациентов лечатся на дому. Среди жителей Казани выявили 112 носителей вируса, 21 проживает в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Татарии со 2 ноября заработал еще один пункт вакцинации против новой коронавирусной инфекции с режимом работы 24 часа. Круглосуточный пункт вакцинации расположился в мобильном комплексе на территории клинической больницы №7 в Казани. Предварительная запись на вакцинацию не требуется.

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