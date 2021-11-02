Ростов-на-Дону, , 12:20 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки победить COVID-19 не смогли 27 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 ноября.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Жертвами коронавируса стали 20 женщин в возрасте от 44 до 85 лет и семеро мужчин в возрасте от 65 до 82 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 7805 случаев смерти среди пациентов с COVID-19.

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