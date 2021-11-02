Ростов-на-Дону, , 12:17 — REGNUM В Ростовской области продолжает ухудшаться ситуация с распространением коронавируса. За истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 640 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 2 ноября. Это на пять случаев заражения больше, чем днём ранее.

Коронавирус Permkrai.ru

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Наибольшее число заражений зарегистрировано в Ростове-на-Дону (208), Шахтах (35), Таганроге (32), Волгодонске (29), Новошахтинске (24), Новочеркасске (21), Аксайском районе (18), Азове и Азовском районе (по 15), Каменске-Шахтинском (11). Более 20% заразившихся — люди старше 66 лет, 17,5% — дети.

За весь период в Ростовской области число заразившихся коронавирусом составило 157 357 человек. Выздоровели 133 102 пациента.

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