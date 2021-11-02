Екатеринбург, , 12:17 — REGNUM Госдума 9 ноября обсудит в первом чтении законопроект об организации публичной власти в регионах, субъекты РФ направляют свои отзывы на инициативу, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

Павел Крашенинников Duma.gov.ru

На заседании ассамблеи свердловского регионального отделения «Депутатская вертикаль обращали внимание на то, что существенно сокращены сроки направления отзывов на федеральные инициативы — с 30 дней до 15. Просьбы не сокращать рассылку законопроектов поступают из многих регионов, признал глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

В регионах объясняют это спецификой работы заксобраний, большинство из которых собирается только раз в месяц.

Крашенинников пообещал внести поправки ко второму чтению инициативы — что порядок утверждения отзывов будет определён в регламенте заксобрания. Парламентарий уверен, что для подготовки отзыва вовсе не обязательно собирать заседание заксобрания, достаточно позиции комитета.

«Чтобы изучить законопроект, нужно время», — не согласилась председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

В целом на законопроект поступило 15 отзывов из регионов, восемь в поддержку без замечаний. Шесть регионов — Якутия, Ненецкий и Ямало-Ненецкий АО, Кабардино-Балкария, Ставропольский край и Астраханская область направили свои уточнения, Татария выступила против инициативы.

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