Кривошеинский район, Томская область, , 12:14 — REGNUM 31 октября в лесу Кривошеинского района Томской области медведь напал на 64-летнего охотника. Хищник повалил мужчину на землю и начал кусать за голову, передаёт портал «ВТомске» слова местного жителя.

Медведь (сс) CWitte

Спасла хозяина собака, которая набросилась на медведя сзади и отвлекла, благодаря чему охотнику удалось перезарядить ружьё с дроби на пулевой патрон и выстрелить. С рваными ранами головы и тела пострадавший был госпитализирован в районную больницу.

«Медведя оттащила собака, в результате чего охотник успел два раза стрельнуть в него. Убил или нет — неизвестно, но говорит, точно подранил и смог убежать к трассе позвонить дочке», — рассказал охотовед Евгений Криворотов.

По его словам, специалисты в настоящее время поехали искать медведя. Однако выпавший в последние дни снег может осложнить поиски.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Туве возле села нашли труп павшего медведя. В результате экспертизы выяснилось, что животное было заражено бешенством. В связи с этим на территории сельского поселения объявлен карантин.

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