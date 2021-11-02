София, , 12:13 — REGNUM В болгарском городе Варна начинает работу крупнейшая в балканском регионе выставка, посвященная жизни и творчеству советского композитора Дмитрия Шостаковича. Об этом 2 ноября сообщило Болгарское национальное радио со ссылкой на источники.

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Как отмечают организаторы мероприятия, новая экспозиция рассказывает о двух визитах выдающегося музыканта в Болгарию в 1958-м и 1965-м годах.

«На выставке, подготовленной к 115-й годовщине со дня рождения Дмитрия Дмитриевича, представлены уникальные фотографии, сделанные во время посещения Шостаковичем четырех болгарских городов — Софии, Пловдива, Варны и Русе, где он выступил с концертами, — говорится в заявлении оргкомитета мероприятия. — Посетителям будут продемонстрированы кадры с воспоминаниями об этом выдающемся музыканте деятелей культуры Болгарии».

Согласно официальной информации, событие проходит в рамках ежегодного «Осеннего салона искусств» и финансируется городской администрацией Варны. Предполагается, что экспозиция, установленная в одном из крупнейших арт-объектов города, продлится до 2 января 2022-го года.