В Костроме охрана «применяет силу» к посетителям торговых центров без кодов
Кострома, 2 ноября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Проверяющие просят костромичей не провоцировать конфликтные ситуации на входах в торговые центры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, с 30 октября попасть в культурные организации, кинотеатры, фитнес-залы, танцевальные студии, бассейны, общепит, крупные торговые центры (площадью свыше 3 тысяч кв. м), ярмарки (площадью свыше 2 тысяч кв. м), салоны красоты, парикмахерские, солярии, спа и массажные салоны, магазины, торгующие непродовольственными товарами в Костромской области для граждан без медотводов стало возможным исключительно по QR-кодам, подтверждающим наличие прививки или перенесенную болезнь.
Наибольший негатив у граждан вызывают ограничения в торговых центрах. В первые дни действия пропускной системы владельцам торговых центров пришлось вызывать полицию, чтобы разрешить возникающие между охранниками и посетителями конфликты.
По словам представителей костромских торговых центров 30 и 31 октября их посещаемость снизилась на 50−70%. При этом, около 50% от потенциальных покупателей пришли в ТЦ без кодов. Полицию для решения «эпидемиологических» конфликтов в эти дни пришлось вызывать около 10 раз.
С 8 ноября у людей, имеющих медотводы от вакцинации против COVID-19 появится возможность ходить в общественные места на определённых условиях. При себе они должны иметь медицинский документ о противопоказаниях и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до посещения объекта. Также проверяющие потребуют от человека документ, удостоверяющий личность. Действовать ограничения с QR кодами будут как минимум до 1 декабря текущего года.