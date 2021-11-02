Кострома, 2 ноября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Проверяющие просят костромичей не провоцировать конфликтные ситуации на входах в торговые центры, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, с 30 октября попасть в культурные организации, кинотеатры, фитнес-залы, танцевальные студии, бассейны, общепит, крупные торговые центры (площадью свыше 3 тысяч кв. м), ярмарки (площадью свыше 2 тысяч кв. м), салоны красоты, парикмахерские, солярии, спа и массажные салоны, магазины, торгующие непродовольственными товарами в Костромской области для граждан без медотводов стало возможным исключительно по QR-кодам, подтверждающим наличие прививки или перенесенную болезнь.

Наибольший негатив у граждан вызывают ограничения в торговых центрах. В первые дни действия пропускной системы владельцам торговых центров пришлось вызывать полицию, чтобы разрешить возникающие между охранниками и посетителями конфликты.

«Есть несколько типов посетителей, которые отказываются показывать разрешительные документы. Первый тип — любопытный. Такие граждане просто пытаются пройти в центр с мыслью «а вдруг всё-таки пропустят?». Получив отказ, высказывают недовольство вслух, но в драку не лезут. Второй тип — блоггер. Это, как правило, молодые люди, которые включают камеру и начинают читать лекцию про права, свободы, и говорить, что охранник «вообще никто» и не имеет права требовать их паспорт или права. Третий тип — любители покрасоваться . Это мужчины, которые приходят в ТЦ вместе с женщинами и, игнорируя охрану, пробегают или проходят через ограждение. Приходится применять физическую силу и вызывать полицию. Вероятно, их цель — покрасоваться» , — рассказал ИА REGNUM начальник охраны ТРЦ «РИО» Кирилл Баранов.

По словам представителей костромских торговых центров 30 и 31 октября их посещаемость снизилась на 50−70%. При этом, около 50% от потенциальных покупателей пришли в ТЦ без кодов. Полицию для решения «эпидемиологических» конфликтов в эти дни пришлось вызывать около 10 раз.

«В выходные нам пришлось развернуть около 3 тысяч человек, это примерно половина от общего числа посетителей на эти даты. Хочу обратиться к костромичам, недовольным нововведениями. Уважаемые, поймите, что ограничения — не прихоть владельцев торговых площадей. Это меры, установленные оперативным штабом Костромской области. Если вы недовольны — пишите письма в администрацию, другие органы, но не устраивайте концерты перед охранниками и администраторами. Они не заслуживают такого отношения и являются простыми исполнителями. Разделение и ругань не приведут ни к чему хорошему. Пожалуйста, давайте будем более чуткими и вежливыми друг к другу», — обратился к костромичам Баранов.

С 8 ноября у людей, имеющих медотводы от вакцинации против COVID-19 появится возможность ходить в общественные места на определённых условиях. При себе они должны иметь медицинский документ о противопоказаниях и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до посещения объекта. Также проверяющие потребуют от человека документ, удостоверяющий личность. Действовать ограничения с QR кодами будут как минимум до 1 декабря текущего года.