Гергебильский район, Дагестан, 2 ноября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Дагестане выбросили в реку десять мешков с медицинскими отходами. Их обнаружили на берегу реки Аварское Койсу. В настоящее время уставливаются лица, совершившие сброс, сообщили в пресс-службе администрации Гергебильского района.

Мусор в воде

«По факту выброса медицинских отходов в реку Аварское Койсу на территории села Чалда Гергебильского района ведутся оперативные мероприятия. На месте работает следственная группа, также на месте находятся представители администрации района и глава села», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице района в Instagram.

Медицинские отходы вывезут на территорию центральной районной больницы и проведут осмотр, после чего их утилизируют. По словам главврача больницы, медотходы накапливаются в контейнерах на территории медорганизации, вывоз мусора осуществляется по договору фирмой «Экоград». Как он оказался на берегу реки, в настоящее время предстоит установить.