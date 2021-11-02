Тольятти, Самарская область, 2 ноября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Женщину заподозрили в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка в Тольятти. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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Сообщается, что в СМИ была опубликована информация о том, что жительница города Тольятти 1989 года рождения не выполняет свои обязанности по воспитанию своего новорожденного ребенка. В публикации сообщалось, что женщина препятствовала оказанию малышу необходимой по возрасту медпомощи, помимо этого, ребенок не получал необходимого питания и жил в антисанитарных условиях. Также сообщается, что в настоящее время малыш был доставлен в медучреждение, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время следователи проводят проверку по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. По результатам этой проверки они примут процессуальное решение.

Помимо этого, оперативно инициирована передача следователям материалов уголовного дела, находящегося в производстве сотрудников полиции, в отношении матери ребенка, которую заподозрили в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.