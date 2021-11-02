Тбилиси, 2 ноября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении в тюрьме Рустави, заявляет, что продолжает голодовку. Об этом 1 ноября сообщил журналистам его личный врач Николоз Кипшидзе после посещения тюрьмы.

Канал Georgian Public Broadcaster Цитата из видео Михаил Саакашвили арестован в Грузии

«Из лекарств он получает только те, что не связаны с этой голодовкой, — сказал врач. — Вчера и сегодня пили чай».

Кипшидзе опроверг сообщения, что Саакашвили якобы не может говорить. Врач также сообщил, что экс-президент не намерен менять своей позиции.

Две недели назад Кипшидзе заявлял, что Саакашвили нужно переводить в частную клинику, иначе ему грозит смерть из-за отсутствия необходимой медицинской помощи.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд. 1 ноября экс-президент объявил, что выборы в органы самоуправления были «сфальсифицированы», и призвал оппозиционных депутатов отказаться от своих мандатов.