София, 2 ноября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Представители официальной Софии заявили о частичном возобновлении подачи природного газа в Сербию и Венгрию, ранее прекращенной из-за аварии на газопроводе у населенного пункта Ветрино (Варненская область Болгарии). Об этом 2 ноября сообщило Болгарское телевидение.

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Согласно официальной информации, в результате восстановительных работ, продолжавшихся около 17 часов, эксперты болгарской компании «Булгартрансгаз» (БТГ) заменили около 20 метров поврежденного полотна. В настоящее время ведутся работы по укреплению отдельных блоков конструкции.

«Магистраль будет функционировать в полном режиме уже к концу дня 2 ноября», — заявил в телевизионном эфире директор БТГ Владимир Малинов.

По его словам, причиной инцидента в районе Ветрино стала «изношенность материалов».

Напомним, в ночь на 1 ноября из-за разгерметизации несущих блоков трубопровода «Турецкий поток» на территории Болгарии был прекращен транзит российского газа сербским, венгерским и румынским потребителям. Впоследствии поставки газа в Румынию были возобновлены по запасным магистралям.