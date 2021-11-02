Москва, , 12:06 — REGNUM За последние сутки в Москве выявили 5736 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 2 ноября в столичном оперативном штабе.

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Суточный прирост заражений в столице продолжил снижаться. Ещё накануне, 1 ноября, в Москве выявили 7103 новых случая заражения. Напомним, в городе действует режим нерабочих дней.

Суммарное число заражений коронавирусом в Москве, как следует из опубликованной штабом статистики, составило 1 830 230. При этом более 1,6 млн человек уже выздоровели.