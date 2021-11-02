Бергамо, Италия, 2 ноября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Фанаты итальянского футбольного клуба «Аталанта» напали на болельщиков английского «Манчестер Юнайтед» перед матчем группового этапа Лиги чемпионов. Об этом 2 ноября сообщает La Gazzetta dello Sport.

Цитата из к/ф «Футбольная фабрика». Реж. Ник Лав. 2004. Великобритания Футбольные фанаты

По информации издания, инцидент случился в одном из пабов города Бергамо, в котором находились английские болельщики.

Отмечается, что нападение было непродолжительным, но не обошлось без пострадавших. Травмы получили один из фанатов «Манчестер Юнайтед» и официантка заведения.

Местная полиция уже начала расследование и изъяла видео с камер видеонаблюдения.

Напомним, матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Манчестер Юнайтед» пройдёт 2 ноября в Бергамо. В предыдущем туре английский клуб победил со счётом 3:2.

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